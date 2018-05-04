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Архив - Культура

Букмекеры назвали фаворитов Евровидения-2018

04.05.2018 13:15
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Букмекеры назвали фаворитов Евровидения-2018

Букмекеры активно принимают ставки на победителя конкурса "Евровидения", который проходит в этом году в Португалии, сообщает сайт Подробности.
Так, были опубликованы таблицы с участниками двух полуфиналов песенного конкурса. Вверху расположены те артисты, шансы которых попасть в финал наиболее велики.
Среди участников первого полуфинала в первую десятку вошли представители: Израиля, Чехии, Болгарии, Эстонии, Греции, Кипра, Бельгии, Австрии, Армении, Финляндии.
Во втором полуфинале в ТОП-10 вошли: Австралия, Швеция, Норвегия, Украина, Нидерланды, Польша, Дания, Молодва, Россия, Венгрия.



Теги: Евровидение, букмекер, фаворит
 
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