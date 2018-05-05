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Архив - Культура

Melovin шокировал журналистов "знанием" украинскоко языка (ВИДЕО)

05.05.2018 09:47
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Melovin шокировал журналистов "знанием" украинскоко языка (ВИДЕО)

Украинский певец Константин Бочаров, более известный как Melovin, не смог обратиться к журналистам на родном языке, сообщает портал «КОММЕНТАРИИ:».
В ходе пресс-конференции в Лиссабоне по случаю предстоящего конкурса "Евровидение-2018", его общение с прессой происходило при помощи переводчицы, которая подсказывала ему перевод слов с русского языка на украинский.



Теги: Евровидение, украинский язык, MELOVIN
 
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