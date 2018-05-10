Букмекеры оценили шансы MELOVIN на выход в финал "Евровидения-2018"

10.05.2018 12:00

Представитель Украины на "Евровидении-2018" MELOVIN с песней "Under The Ladder" имеет хорошие шансы на выход в финал конкурса. Об этом свидетельствуют котировки букмекеров, сообщает "Радио Свобода".

Компания William Hill ставит певца на второе место вместе с Молдовой и Швецией среди 18 участников второго полуфинала, Betfair - на пятое, а Unibet - на шестое.

По мнению всех трех букмекерских компаний, кроме украинца в финале мы услышим Норвегию, Швецию, Австралию, Молдову, Польшу, Венгрию, Нидерланды, Данию и Латвию.

Второй полуфинал "Евровидения" состоится сегодня, 10 мая, в столице Португалии Лиссабоне. MELOVIN выступит последним.