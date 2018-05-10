В Голливуде пропал костюм "Железного человека"

10.05.2018 08:15

Полиция Лос-Анджелеса расследует кражу костюма из фильма Железный человек, который стоит приблизительно $325 тыс, сообщает ICTV.

Речь идет о костюме, в котором актер Роберт Дауни-младший сыграл в первом фильме франшизы.

Владельцы склада обратились в полицию, после того, как им не удалось найти костюм Железного человека на своем месте. Предположительно, костюм был украден со склада города Пакойма в период с февраля по 25 апреля.