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В Каннах состоялась премьера фильма "Донбасс"

10.05.2018 09:00
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В Каннах состоялась премьера фильма "Донбасс"

В среду, 9 мая, на международном Каннском кинофестивале состоялся премьерный показ фильма "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы, которая примет участие в одной из конкурсных программ фестиваля, передает УНН со ссылкой на программу мероприятия.
"Донбасс" - совместный продукт Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Сценарий фильма основан на документальных материалах. Сергей Лозница рассказывает о событиях, которые происходили на востоке Украины.
Широкая публика видит ленту впервые. Выход фильма "Донбасс" в украинский прокат запланирован на 2018 год.



Теги: Донбасс, фильм, премьера, Канны
 
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