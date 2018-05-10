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В Каннах состоялась премьера фильма "Донбасс"
10.05.2018 09:00
В среду, 9 мая, на международном Каннском кинофестивале состоялся премьерный показ фильма "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы, которая примет участие в одной из конкурсных программ фестиваля, передает УНН со ссылкой на программу мероприятия.
"Донбасс" - совместный продукт Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Сценарий фильма основан на документальных материалах. Сергей Лозница рассказывает о событиях, которые происходили на востоке Украины.
Широкая публика видит ленту впервые. Выход фильма "Донбасс" в украинский прокат запланирован на 2018 год.
Теги: Донбасс, фильм, премьера, Канны
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