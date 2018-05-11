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Евровидение-2018: Украина - в финале, Россия - нет (ВИДЕО)

11.05.2018 07:20
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Евровидение-2018: Украина - в финале, Россия - нет (ВИДЕО)

Украинский певец MELOVIN, представляющий страну на Евровидении-2018 в Португалии, прошел в финал песенного конкурса, сообщает NEWSONE.
Вместе с Украиной в финал вышли Норвегия, Сербия, Дания, Молдова, Нидерланды, Австралия, Венгрия, Швеция и Словения. Не попали в финал Румыния, Сан-Марино, Россия, Грузия, Польша, Мальта, Латвия и Черногория.
Гранд-финал Евровидения-2018 состоится 12 мая. Представитель Украины выступит в его первой части вместе с конкурсантами из Австрии, Албании, Великобритании, Германии, Испании, Литвы, Норвегии, Португалии, Сербии, Словении, Франции и Эстонии.
Во второй части финала свои номера покажут представители Австралии, Болгарии, Венгрии, Голландии, Дании, Израиля, Ирландии, Италии, Кипа, Молдовы, Финляндии, Чехии и Швеции. Следует также отметить, что MELOVINу, который выступал последним во втором полуфинале, в этот раз достался первый номер.



Теги: Украина, Евровидение, финал, MELOVIN
 
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