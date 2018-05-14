В России обвинили Украину в провале Самойловой на Евровидении-2018

14.05.2018 10:15

Российская певица Юлия Самойлова выступила плохо на Евровидении 2018, поскольку в прошлом году Украина запретила ей участвовать в песенном конкурсе. Такое мнение высказала глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая, передает РБК-Украина.

"Юля – молодец не по причине ее физического состояния, а потому, что сумела выстоять, когда против нее была страна, которая не пустила ее на конкурс. Я уверена, что в прошлом году результат был бы намного выше. А за год собралась психологическая усталость – невозможно не перегореть за такой долгий период", - сказала она.