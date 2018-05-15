Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Песню MELOVIN'а Under The Ladder исполнили на бандуре (ВИДЕО)

15.05.2018 10:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Песню MELOVIN'а Under The Ladder исполнили на бандуре (ВИДЕО)

Песню Under The Ladder, с которой представитель Украины MELOVIN (Костя Бочаров) выступал на Евровидении-2018, исполнили на бандуре, сообщает Апостроф.
Видео с песней опубликовал на своей соцстраничке известный украинский музыкант Иван Лузан. Ролик собрал много лайков и восхищенных комментариев. Поблагодарил за такую поддержку музыкантов и сам MELOVIN.
"На самом деле, песня настолько хороша, что она не может плохо звучать. Но бандура - такой магический инструмент, который делает хорошее еще лучшим", - уверен Лузан.



Теги: Евровидение, MELOVIN, бандура
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх