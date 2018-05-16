«Google Maps от Малевича» продали на аукционе за $85,8 млн

16.05.2018 15:40

Картину Казимира Малевича «Супрематическая композиция», напоминающую фрагмент Google Maps, продали на аукционе в Нью-Йорке за $85,8 млн, пишет "Беларусь сегодня".

Эта работа Малевича, которую порой называют «Синий прямоугольник поверх красного луча», оценивалась аукционным домом Christie's, проводившим торги, в $70 млн. А в результате цена лота еще заметно выросла.

По словам экспертов, эта работа известного художника-авангардиста датирована январем 1916 года.

Имя покупателя «Супрематической композиции» не разглашается.