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На Youtube опубликовали официальный гимн ЧМ-2018 по футболу

25.05.2018 13:30
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На Youtube опубликовали официальный гимн ЧМ-2018 по футболу

Знаменитый голливудский актер Уилл Смит и певец Ники Джем, в компании с албанской певицей Эра Истрефи, записали официальную песню чемпионата мира по футболу - 2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Аудиозапись песни появилась на Youtube-канале Ники Джема, сообщает СТРАНА.ua.
Продюсером песни, которая называется Live It Up ("Жить по полной") стал американский диджей и композитором Томас Уэсли Пентц, известный как Diplо.
Официальный видеоклип на песню будет показан лишь 7 июня. Знаменитое трио выступит перед финальным матчем чемпионата мира, который пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".



Теги: YouTube, гимн, Чемпионат мира по футболу
 
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