В оккупированном Донецке выступят «Премьер-министр», Юлия Началова и половина «Тату»

29.05.2018 14:10

Фонд «Единый Донбасс» сообщает: «Общественная организация «Фонд «Единый Донбасс» приглашает жителей подконтрольных Украине районов Донецкой области на концерт звезд российской эстрады, который состоится 2 июня, приуроченного ко Дню защиты детей», передает интернет-издание «ДонПресс».

Стало известно, что в Донецке выступят группа «Премьер-министр», экс-солистка «Тату» Лена Катина и певица Юлия Началова. Концерт пройдет в парке им. Щербакова. Начало в 17:00.