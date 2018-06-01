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Украинская художница "очеловечивает" кукол Барби
В мире нереалистичных стандартов и манипуляций с фоторедакторами настоящая красота – это глоток свежего воздуха. Украинская художница Ольга Каменецкая также разделяет идею природной красоты и создает замечательных кукол, которые выглядят практически как настоящие, сообщает Телеканал новостей «24».
Ольга начала перекрашивать кукол как хобби, но позже это превратилось в ее профессию. Она меняет игрушки таких известных брендов как Monster High или Barbies, и превращает их в совершенно новые, уникальные изделия.
Девушка не только перерисовывает их, но и модифицирует формы кукол и работает с париками.
"Мне не нравится, когда новое лицо куклы является идеальным и безупречно симметричным, это делает его безжизненным", – рассказала Ольга.
"Я всегда умышленно оставляю дефект, который может быть не заметным для всех, но добавляет кукле невидимую харизму. Возможно, эта несовершенная красота – это сообщение, которое несут мои куклы", – говорит художница.
Теги: Украина, кукла, Барби, художница
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