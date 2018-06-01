Украинская художница "очеловечивает" кукол Барби

01.06.2018 10:00

В мире нереалистичных стандартов и манипуляций с фоторедакторами настоящая красота – это глоток свежего воздуха. Украинская художница Ольга Каменецкая также разделяет идею природной красоты и создает замечательных кукол, которые выглядят практически как настоящие, сообщает Телеканал новостей «24».

Ольга начала перекрашивать кукол как хобби, но позже это превратилось в ее профессию. Она меняет игрушки таких известных брендов как Monster High или Barbies, и превращает их в совершенно новые, уникальные изделия.

Девушка не только перерисовывает их, но и модифицирует формы кукол и работает с париками.

"Мне не нравится, когда новое лицо куклы является идеальным и безупречно симметричным, это делает его безжизненным", – рассказала Ольга.

"Я всегда умышленно оставляю дефект, который может быть не заметным для всех, но добавляет кукле невидимую харизму. Возможно, эта несовершенная красота – это сообщение, которое несут мои куклы", – говорит художница.