ФИФА запретила Чичериной выступать перед болельщиками ЧМ-2018

07.06.2018 08:30

Международная федерация футбола запретила поддержавшей российскую агрессию против Украины певице Юлии Чичериной выступать на фестивале в Ростове в рамках чемпионата мира по футболу в РФ. Об этом она сообщила у себя в Facebook, выложив письмо ФИФА, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Организация озабочена возможностью "негативной реакции в СМИ и репутационными рисками" из-за песен Чичериной в поддержку российско-террористических войск на востоке Украины.

Чичерина назвала при этом чиновников Федерации "футболобандеровцами", которые "запретили ее в Ростове-папе", и отметила, что письмо пришло "от доброй женщины с украинской фамилией".