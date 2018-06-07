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ФИФА запретила Чичериной выступать перед болельщиками ЧМ-2018
07.06.2018 08:30
Международная федерация футбола запретила поддержавшей российскую агрессию против Украины певице Юлии Чичериной выступать на фестивале в Ростове в рамках чемпионата мира по футболу в РФ. Об этом она сообщила у себя в Facebook, выложив письмо ФИФА, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Организация озабочена возможностью "негативной реакции в СМИ и репутационными рисками" из-за песен Чичериной в поддержку российско-террористических войск на востоке Украины.
Чичерина назвала при этом чиновников Федерации "футболобандеровцами", которые "запретили ее в Ростове-папе", и отметила, что письмо пришло "от доброй женщины с украинской фамилией".
Теги: ФИФА, запрет, Юлия Чичерина
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