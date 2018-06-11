Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Гай Ричи "перепутал" Украину с Россией

11.06.2018 12:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Гай Ричи "перепутал" Украину с Россией

Украинское посольство в Великобритании на своей странице в Facebook обратилось к звездному английскому режиссеру Гаю Ричи, который снял ролик, посвященный чемпионату мира по футболу, в котором фигурирует район Киева Березняки, как часть России сообщает XSPORT.ua.
«Дорогой мистер Ричи, возможно, вас ввели в заблуждение. Напоминаем, что вы снимали в Украине, а не в России. Мы любим нашу страну и гордимся тем, что вы вместе с другими известными деятелями кинематографа выбираете Украину для места съемок. Надеемся, что вы исправите свою ошибку», - сказано в обращении.



Теги: Украина, Россия, реклама, Гай Ричи
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх