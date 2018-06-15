"Океан Эльзы" презентовал новый сингл (ВИДЕО)

15.06.2018 13:30

Украинская рок-группа "Океан Эльзы" 14 июня представила новый хит под названием "В небо жене". Новый сингл презентован одновременно в радиоэфирах и онлайн, сообщает Телеканал новостей «24».

Автором музыки и слов выступил фронтмен коллектива Святослав Вакарчук, который отметил, что эта песня ему напоминает период творчества коллектива в 2000-х.

"Эта песня напомнила нам "Океан Эльзы" периода ранних двухтысячных. Мы хотели, чтобы она вышла в стиле первых альбомов, однако "В небо жене" все равно другая, потому что появились современные клавиши, совсем другой уровень записи, я пою иначе, чем тогда. И сам настрой мне полностью напоминает годы, когда мы работали над первыми альбомами", - прокомментировал выход сингла Святослав Вакарчук.