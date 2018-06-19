"Жидкий терминатор" сыграет Захара Беркута в украино-американском фильме

19.06.2018 15:10

Голливудский актер Роберт Патрик, сыгравший главного злодея в легендарном фантастическом фильме "Терминатор-2" - робота Т-1000 из жидкого металла, сейчас снимается в Украине в будущем историческом боевике режиссера Ахтема Сейтаблаева "Захар Беркут", сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

По данным ресурса IMDB, персонаж Патрика - народный герой Захар Беркут из одноименной повести Ивана Франко, старейшина общины в карпатской Тухольщине, который вместе с народом борется против монголо-татарской орды. В сюжетную линию также вплетена история любви.

Звезда американского кино уже несколько дней публикует у себя в микроблоге Instagram фотографии из Карпат, Синевира и Львова.

Помимо него, в фильме снимаются Томми Фланаган ("Гладиатор", "Храброе сердце") - он сыграет главного антагониста - боярина-предателя Тугара Вовка, Рокки Майерс ("Люцифер"), Поппи Дрейтон ("Хроники Шаннары"), Оливер Тревена и другие.

Вместе с Сеитаблаевым над лентой будет работать сорежиссер Джон Винн, известный по работе с Гильермо дель Торо и компанией Marvel. В задачи голливудских партнеров входит коммуникация с международным актерским составом и помощь с продвижением проекта на рынке в Северной Америке.