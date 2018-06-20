На Закарпатье начались съемки боевика "Захар Беркут"

20.06.2018 17:00

На Закарпатье в Синевирской Поляне начались съемки полнометражного исторического экшена "Захар Беркут" режиссера Ахтема Сеитаблаева, сообщает телеканал 112 Украина.

По сюжету, монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, уничтожая все на своем пути. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Однако ночью несколько местных охотников — братья Беркуты тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. Вне себя от ярости хан решает идти напрямик, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения. Для этого он находит предателя среди местных, который открывает ему тайный проход в горах. Однако у небольшой общины горных охотников под предводительством Захара Беркута есть свой план, как навсегда остановить многочисленного врага.

В работе над экшеном "Захар Беркут", который создается по мотивам одноименной повести Ивана Франко, примет участие большая международная актерская команда из Украины, США, Казахстана, Великобритании и Монголии.

Как сообщалось ранее, главную роль в фильме сыграет голливудский актер Роберт Патрик.