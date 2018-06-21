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Опубликованы первые фото с репетиции воссоединившейся группы ABBA
21.06.2018 09:50
Через 35 лет после распада легендарной шведской группы АВВА ее участники решили воссоединить коллектив и уже принялись активно работать в звукозаписывающей студии, сообщает Главред.
Первое фото группы после нашумевшего воссоединения поклонники смогли увидеть на официальной странице АВВА в Instagram.
"Фрида, Агнета, Бьорн и Бенни в студии RMV Studio в Стокгольме, записывают две новые песни. Выпуск запланирован на конец года", — написано в комментарии к снимку.
Теги: фото, песня, ABBA, студия
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