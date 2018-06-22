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Украинский пианист устроил музыкальный марафон в поддержку узников Кремля

22.06.2018 09:30
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Украинский пианист устроил музыкальный марафон в поддержку узников Кремля

Музыкальный марафон ради освобождения политзаключенных Кремля провел Майк Кауфман-Портников. В течение всего вчерашнего дня он без перерывов на отдых и еду играл посреди Майдана Незалежности Гимн Украины, сообщает ТСН.
От жары пианиста защищал белый шатер, а рядом с инструментом стояла бутылка воды. Музыкант сыграл 72 интерпретации Гимна – в честь 72 пленников Кремля. От постоянного сидения на десятый час марафона Майк начал жаловаться на боли в спине и усталость, но мужественно продолжал играть дальше. Кауфман-Портников признался, что его неудобства – это ничто по сравнению с тем, что приходится выдерживать украинским узникам совести в российских застенках.



Теги: акция, пианист, Кремль, Майдан, политзаключенные
 
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