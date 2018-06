Бластер Хана Соло продали за полмиллиона долларов

25.06.2018 16:30

На аукционе в Лас-Вегасе (США) был продан за 550 тысяч долларов оригинальный бластер, который использовал актер Харрисон Форд (исполнявший роль Хана Соло) на съемках киносаги "Звездные войны", сообщает сайт Буквы.

Торги организовал аукционный дом Julien's Auctions. Бластер (вымышленное оружие) использовался во время съемок фильма "Звездные войны: Возвращение джедая".

Бластер был сделан на заказ специально для фильма "Возвращение джедая", который вышел на экраны в 1983 году. Оружие, сделанное в основном из дерева, более 30 лет находилось в коллекции художника-постановщика фильма Джеймса Шоппе. Лот приобрела компания-франчайзер Ripley's Believe It Or Not, коллекционирующая редкие предметы.

Теги: аукцион