Борис Гребенщиков дал уличный концерт в Одессе

26.06.2018 10:35

Российский рок-музыкант, солист группы "Аквариум" Борис Гребенщиков, который сейчас находится с гастролями в Украине, дал бесплатный концерт под открытым небом около памятника Дюку на Приморском бульваре, сообщает 048.ua.

Одесситы встречали певца бурными овациями. Сейчас Гребенщиков и "Аквариум" гастролируют по Украине с новой программой "Время N". Музыканты уже выступили в Харькове, Днепре и в Киеве.