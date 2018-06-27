Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Melovin озвучил персонажа голливудского мультфильма17:05
- Борис Гребенщиков дал уличный концерт в Одессе10:35
- Бластер Хана Соло продали за полмиллиона долларов16:30
- Украинский пианист устроил музыкальный марафон в поддержку узников Кремля09:30
- Опубликованы первые фото с репетиции воссоединившейся группы ABBA09:50
- На Закарпатье начались съемки боевика "Захар Беркут"17:00
- "Жидкий терминатор" сыграет Захара Беркута в украино-американском фильме15:10
- В Украине отключено вещание UA:Первый20:39
- Известная украинская группа попала в жуткое ДТП: есть пострадавшие10:03
- В Кувейте телеведущую уволили в прямом эфире из-за откровенного наряда16:15
Melovin озвучил персонажа голливудского мультфильма
27.06.2018 17:05
Представитель Украины на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» талантлив не только в музыке и парфюмерии. Теперь поклонники украинского артиста смогут услышать его и в кинотеатре, сообщает “Главком”.
Так, совсем недавно стало известно, что Melovin озвучил персонажа мультфильма. Голосом артиста запоет осьминог Кракен в мультике «Монстры на каникулах-3». Об этом исполнитель рассказал на своей странице в Instagram.
"Монстры на каникулах 3! Осьминог Кракен с этих пор поет моим голосом!" – так подписал снимок из студии певец.
Теги: персонаж, мультфильм, MELOVIN
Читайте также:
- Гари Олдмэн озвучит Павлина в фильме "Кунг-фу Панда 2"
- Pac-Man станет героем 3D-сериала
- В музее мадам Тюссо впервые появилась фигура мультяшки
- Кот в сапогах вернется без Шрека в 2012 году
- В Екатеринбурге осквернили памятник основателям города
- Украинский мультик о налогах снимут по белорусскому сценарию
- На КПВВ Донетчины умер мужчина18:03
- Новое перемирие на Донбассе под угрозой16:37
- Утром оккупированный Докучаевск попал под обстрел, есть разрушения15:45
- В Минске пытаются договориться о летнем перемирии на Донбассе15:30
- В море стекают нечистоты: коммунальщики Мариуполя неделю не могут устранить течь12:36
- На окраине оккупированной Горловки усиливают позиции боевики «Сомали»11:08
- В Мариуполе стартует программа «Радиус безопасности»10:50
- Кадиевка и Северодонецк содрогаются от обстрелов: сплошной гул, дрожит земля10:05
- Бойцы ООС остановили прорыв ДРГ террористов на Донбассе08:45
- Жители Шахтерска и Тореза напуганы сильными взрывами. В домах вылетали рамы22:05
- Украина и Беларусь в 2019 году проведут демаркацию границы19:30
- Из-за чего могут появиться белые пятна на ногтях?19:15
- Трамп и Белый дом пообещали поддержать Украину «на пути к процветанию»18:53
- Эксперты назвали ошибки водителей, которые помогают угонщикам18:38
- «Агрессия России – это факт»: в Польше выступили с жестким заявлением18:17
- На КПВВ Донетчины умер мужчина18:03
- Как поступить в украинский вуз: дорожная карта для школьников оккупированного Донбасса, - ВИДЕО17:48
- Украинцы смогут увидеть редкое лунное затмение17:31
- Кто из знаков Зодиака простит измену, а кто будет помнить ее всю жизнь17:15
- Melovin озвучил персонажа голливудского мультфильма17:05
- Из-за чего могут появиться белые пятна на ногтях?19:15
- Эксперты назвали ошибки водителей, которые помогают угонщикам18:38
- Будьте осторожны!!! Эти пять болезней можно подхватить, купаясь в открытых водоемах16:20
- Как правильно хранить продукты15:13
- Вредные свойства газированных напитков, о которых многие не знают14:16
- Запахи, которые отпугивают комаров09:32
- Названы признаки глаукомы, которые нельзя игнорировать08:15
- Почему не принято отмечать 40 лет22:28
- Шоу на крови. Луганский дневник21:37
- В Украине к переселенцам применяются самые дискриминационные нормы21:17
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Катериновкой: СМИ узнали о тяжелом бое за стратегическую высоту. ВИДЕО
- Светлодарская дуга: у ВСУ и "Третьей силы" лопнуло терпение
- Возвращение оккупированного Донбасса: политолог дал прогноз
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса
- Горловка пережила ураганный удар
- Политолог: Порошенко с помощью Путина может "отрезать" Донбасс
- Соловьев во время эфира вышел из себя и пригрозил Украине: "Не отведете на Донбассе ВСУ - потеряете все"
- Появились подробности разоблачения "подпольщиков" в Краматорске
- В России взялись за Бородая, который разжигал пожар войны на Донбассе
- В «ДНР» прибудут 20 тысяч добровольцев