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Назван победитель конкурса на лучший проект музея Майдана
Музей Революции достоинства построят по проекту немецких архитекторов Яна Кляйхуса и Йоханеса Кресснера. Результаты конкурса были объявены на брифинге в Министерстве культуры, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Архитекторы представляют немецкое архитектурное бюро Kleihues+Kleihues Gesellschaff von Architekten.
По словам победителей конкурса, суть проекта музея была в сочетании прошлого и будущего, а также соединении самого музея и мемориала. Вдоль аллеи Героев Небесной Сотни будут ниши, в которых будут стоять памятники в честь погибших. Пандус под наклоном будет приводить людей вдоль ниш к музею и это будет финальная точка "пути памяти".
Конкурс был анонимным и проходил в два этапа. Победителей выбирало международное жюри.
Мемориальный комплекс, в который входит музей, будет построен на аллее Героев Небесной сотни.
Теги: музей, проект, Революция Достоинства
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