Главная / Новости / Культура / "Океан Эльзы" прервет годовые "каникулы" на День Независимости Украины
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- "Океан Эльзы" прервет годовые "каникулы" на День Независимости Украины09:20
- В Украине создали первую в мире "книгу-вышиванку"13:35
- Назван победитель конкурса на лучший проект музея Майдана10:55
- Майкл Джексон жив: фанат поп-короля представил доказательства07:39
- Melovin озвучил персонажа голливудского мультфильма17:05
- Борис Гребенщиков дал уличный концерт в Одессе10:35
- Бластер Хана Соло продали за полмиллиона долларов16:30
- Украинский пианист устроил музыкальный марафон в поддержку узников Кремля09:30
- Опубликованы первые фото с репетиции воссоединившейся группы ABBA09:50
- На Закарпатье начались съемки боевика "Захар Беркут"17:00
"Океан Эльзы" прервет годовые "каникулы" на День Независимости Украины
03.07.2018 09:20
Легендарная украинская группа "Океан Эльзы" выступит в Киеве на День Независимости на стадионе "Олимпийский", сообщает Znaj.ua.
Данный концерт возможно будет единственным в текущем году, а также станет первым после практически годовой паузы группы.
Концерт состоится 24 августа, начало в 20:00. Стоимость билетов на него варьируется от 550 до 3500 тысяч гривен.
Теги: концерт, Океан Ельзи, День Независимости
Читайте также:
- Скандальный депутат предложил запретить "Океан Ельзи"
- Вакарчук "взорвал" Мариуполь и пообещал приехать в Донецк
- Святослав Вакарчук: Чтобы жить ярко, нужно каждый день тяжело работать
- "Океан Ельзи" в Мариуполе: море зрителей и патриотизма
- "Океан Эльзы" бесплатно сыграет для жителей Донбасса
- «Океан Ельзи» знову дасть на Донбасі безкоштовний концерт
- В Луганской области будут судить 5 «судей ЛНР»09:52
- Стали известно число потерь боевиков «ЛДНР» за неделю09:11
- Ситуация в пунктах пропуска утром 3 июля 08:49
- «Обычная для "ДНР" ситуация»: в Донецке задержали боевика «за пособничество Украине»08:35
- В Макеевке мародерство «по мелочи» становится нормой жизни08:24
- В Донецкой области прогремел еще один взрыв - есть пострадавшие08:16
- Боевики рассмешили соцсети новыми угрозами ВСУ07:38
- Захарченко захотелось много денег: названа истинная причина сокращения "комендантского часа" в "ДНР"07:28
- Боевики «ДНР» провели облаву. Задержаны более 400 человек07:19
- Враг остался без водовозки: бойцы ООС мастерским сверхточным ударом разнесли технику "ДНР". ВИДЕО07:05
- В Луганской области будут судить 5 «судей ЛНР»09:52
- Военный эксперт рассказал, чем и как украинский флот может потопить военные корабли РФ09:28
- "Океан Эльзы" прервет годовые "каникулы" на День Независимости Украины09:20
- Стали известно число потерь боевиков «ЛДНР» за неделю09:11
- Ситуация в пунктах пропуска утром 3 июля 08:49
- «Обычная для "ДНР" ситуация»: в Донецке задержали боевика «за пособничество Украине»08:35
- Таинственный iPhone 11 установил новый рекорд Geekbench 08:30
- В Макеевке мародерство «по мелочи» становится нормой жизни08:24
- В Донецкой области прогремел еще один взрыв - есть пострадавшие08:16
- "Важность "Кентавров" переоценили, разгромив корабли РФ с суши", - эксперт о преимуществах техники ВМС08:04
- Врачи объяснили, почему вредно работать по ночам22:16
- Селфи признано психическим расстройством21:38
- Названы пять эффективных методов от сонливости18:00
- Осторожно! Врачи перечислили пять заболеваний, возникающих от кондиционера15:05
- Как женское тело реагирует на ″неправильного″ мужчину рядом14:35
- США столкнулись с нашествием супербактерий13:41
- Как с минимальными для здоровья потерями перенести жаркое лето13:24
- Китайские упражнения для ног, которые задерживают старение организма09:45
- 30 признаков, что ваше истинное предназначение - быть целителем для других09:30
- Как хранить деньги, чтобы их становилось больше: 5 советов08:18
- Битва за Донбасс: Объединенные силы взяли под контроль новый населенный пункт
- В "ЛНР" произошел взрыв с жертвами
- Переселенцы под прицелом: Рева озвучил количество "мишеней"
- Громкое убийство в "Ветерке": замечен след Захарченко и "Ташкента"
- Донбасские пункты пропуска опустели
- Битва за пенсии для переселенцев: министр может поплатиться
- Соцсети сообщили о печальной ситуации у "Донбасс Арены"
- Жизнь в "ДНР": дочь любимого "министра" Захарченко захватывает предприятия и шикарно отдыхает
- В ОРЛО на мине подорвались боевики «народной милиции»: есть погибшие
- Более 20 человек не смогли пересечь донбасскую линию разграничения