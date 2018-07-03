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Архив - Культура

"Океан Эльзы" прервет годовые "каникулы" на День Независимости Украины

03.07.2018 09:20
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"Океан Эльзы" прервет годовые "каникулы" на День Независимости Украины

Легендарная украинская группа "Океан Эльзы" выступит в Киеве на День Независимости на стадионе "Олимпийский", сообщает Znaj.ua.
Данный концерт возможно будет единственным в текущем году, а также станет первым после практически годовой паузы группы.
Концерт состоится 24 августа, начало в 20:00. Стоимость билетов на него варьируется от 550 до 3500 тысяч гривен.



Теги: концерт, Океан Ельзи, День Независимости
 
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