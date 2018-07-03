"Океан Эльзы" прервет годовые "каникулы" на День Независимости Украины

03.07.2018 09:20

Легендарная украинская группа "Океан Эльзы" выступит в Киеве на День Независимости на стадионе "Олимпийский", сообщает Znaj.ua.

Данный концерт возможно будет единственным в текущем году, а также станет первым после практически годовой паузы группы.

Концерт состоится 24 августа, начало в 20:00. Стоимость билетов на него варьируется от 550 до 3500 тысяч гривен.