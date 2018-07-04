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Архив - Культура

Юная пианистка из Донбасса победила на престижном конкурсе в Италии

04.07.2018 13:30
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Юная пианистка из Донбасса победила на престижном конкурсе в Италии

Юная пианистка из города Константиновка Донецкой области Диана Стогнушенко победила в престижном конкурсе Piano talents в Италии, передает Укринформ.
Об этом сообщили в Департаменте информационной и внутренней политики Донецкой военно-гражданской областной госадминистрации.
«Воспитанница Константиновской школы искусств Диана Стогнушенко стала победительницей в престижном конкурсе Piano talents. Он проходит в Милане, в концертном зале замка выдающегося музыканта Италии – Джузеппе Верди», - говорится в сообщении.
Диана исполнила композицию Фредерика Шопена, а также произведения украинских композиторов.
По итогам этого конкурса Стогнушенко стала лауреатом I степени – «абсолютным победителем». Ее профессиональную игру члены жюри оценили в 98 баллов, таким образом она набрала практически максимум из 100 возможных.
Преподаватель победительницы - Лариса Бондаренко, сообщили в ОГА.



Теги: Донбасс, Италия, конкурс, победа, пианино
 
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