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Захар Прилепин "навоевался" на Донбассе
09.07.2018 15:30
Писатель Захар Прилепин, который воюет на Донбассе на стороне террористов, заявил, что уходит с должности "заместителя командира батальона армии" "ДНР", сообщает ТСН.
Об этом он рассказал в интервью ресурсам террористов.
"Этим летом наш батальон перешел из состава полка спецназначения в ведомство ракетных войск; теперь мы - ракетчики. Специфика, прямо скажем, не моя", - пояснил он.
Кроме этого, в России за два года у него якобы "насобиралась куча зависших и нерешенных дел", поэтому в июле он уходит с "должности" "заместителя командира батальона".
Теги: Донбасс, ДНР, Захар Прилепин
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