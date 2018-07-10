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Мариуполь отпразднует день взятия Бастилии
В рамках дружественных отношений между Мариуполем и городами Франции впервые в городе пройдет масштабный фестиваль, посвященный Дню взятия Бастилии, сообщает Укринформ.
Почетным гостем на празднике будет посол Франции в Украине Изабель Дюмон. Изюминкой мероприятий станет ее выступление в составе камерного оркестра "Ренессанс".
Выступление Дюмон состоится в Мариупольской камерной филармонии 11 июля.
Сам фестиваль стартует 11 июля в 17.00. Для жителей и гостей города подготовили кинопоказы французских кинолент под открытым небом (начало в 20.30), фотозоны, концерт в стиле Мулен Руж, гонки на трехколесных велосипедах и самокатах, различные выставки, выступление уличных музыкантов, для детей будет работать иллюзионист. Также организуют и фестиваль уличной еды, который представит колорит французской кухни.
Теги: Донбасс, Франция, Мариуполь, фестиваль
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