В Греции нашли древнейший фрагмент "Одиссеи"

11.07.2018 10:10

В Греции обнаружили древнейший из известных отрывков "Одиссеи" Гомера, сообщает сайт Подробности.

Так, греческие и немецкие археологи при раскопках в Олимпии нашли глиняную табличку, на которой было выгравировано 13 строк из 14-ой песни поэмы, сообщает пресс-служба министерства культуры Греции.

Археологи считают, что находка могла быть изготовлена ранее третьего века нашей эры.

В греческом министерстве культуры отметили, что находка является важнейшим археологическим, изобразительным, литературным и историческим экспонатом.