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В Греции нашли древнейший фрагмент "Одиссеи"
11.07.2018 10:10
В Греции обнаружили древнейший из известных отрывков "Одиссеи" Гомера, сообщает сайт Подробности.
Так, греческие и немецкие археологи при раскопках в Олимпии нашли глиняную табличку, на которой было выгравировано 13 строк из 14-ой песни поэмы, сообщает пресс-служба министерства культуры Греции.
Археологи считают, что находка могла быть изготовлена ранее третьего века нашей эры.
В греческом министерстве культуры отметили, что находка является важнейшим археологическим, изобразительным, литературным и историческим экспонатом.
Теги: археология, Греция, Гомер
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