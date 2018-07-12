Андрей Данилко расстается с Веркой Сердючкой

12.07.2018 08:55

Украинский артист Андрей Данилко объявил о том, что прекратит выступать в образе Верки Сердючки, сообщает Politeka.

Последнее выступление Сердючки на сцене перед прощальными гастролями состоится в Одессе, 13 июля. Вместе с Веркой и ее сценической мамой приедет коллектив из 20 человек.

А уже через год Верка Сердючка поедет с прощальным туром по городам Украины. Ранее Андрей Данилко объяснил, почему хочет закрыть свой суперуспешный проект.

«Я был в такой гонке, что некоторые года вообще не помню. Некоторые нулевые годы я вообще не помню из-за концертных перегрузок: Липецк путаешь с Луцком, а Нижний Новгород с Новгородом — и я не понимал в чем разница. Сказать, что это очень радостно, не могу», — рассказал Данилко.