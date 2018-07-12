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Андрей Данилко расстается с Веркой Сердючкой

12.07.2018 08:55
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Андрей Данилко расстается с Веркой Сердючкой

Украинский артист Андрей Данилко объявил о том, что прекратит выступать в образе Верки Сердючки, сообщает Politeka.
Последнее выступление Сердючки на сцене перед прощальными гастролями состоится в Одессе, 13 июля. Вместе с Веркой и ее сценической мамой приедет коллектив из 20 человек.
А уже через год Верка Сердючка поедет с прощальным туром по городам Украины. Ранее Андрей Данилко объяснил, почему хочет закрыть свой суперуспешный проект.
«Я был в такой гонке, что некоторые года вообще не помню. Некоторые нулевые годы я вообще не помню из-за концертных перегрузок: Липецк путаешь с Луцком, а Нижний Новгород с Новгородом — и я не понимал в чем разница. Сказать, что это очень радостно, не могу», — рассказал Данилко.



Теги: Верка Сердючка, Андрей Данилко, прощание, образ
 
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