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Домашнее видео поющего Ляшко порвало Интернет (ВИДЕО)
04.09.2018 09:55
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко спел в домашнем караоке песню 3 сентября российского певца Михаила Шуфутинского. Видео он опубликовал на своей странице в Facebook, сообщает ICTV.
На ролике политик в разноцветных шортах-семейках, сидя на диване с одной из своих собак, душевно поет песню. Во время исполнения он гладит пса. Видео собрало 50 тысяч просмотров за 4 часа и более 500 реакций.
Теги: видео, Facebook, Олег Ляшко, караоке
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