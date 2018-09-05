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"Девушка Бонда" искупалась в Азовском море
Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась в сети кадрами из родного Бердянска, сообщает facenews.ua.
Куриленко рассказала, что последние деньки лета провела на пляже Азовского моря, где проходило ее детство. Звезда показала, как гуляет по пляжу, купается в Азовском море, а также позирует на фоне родной школы.
Напомним, Ольга Куриленко в 16 лет переехала работать в Париж и позднее подписала контракт с агентством Madison. В 18-летнем возрасте она появилась на обложке таких известных глянцев, как Glamour, ELLE, Marie Claire и Vogue.
Куриленко приобрела известность как актриса после выхода фильма "Париж, я люблю тебя" (2006), сыграв в паре с Элайджей Вудом.
В январе 2008 года была выбрана на роль "девушки Джеймса Бонда" в очередном фильме про агента 007 "Квант милосердия".
Теги: Азовское море, Бердянск, Ольга Куриленко
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