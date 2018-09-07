Сегодня ночью Пол Маккартни даст бесплатный YouTube-концерт (ВИДЕО)

07.09.2018 10:55

В ночь с 7 на 8 сентября состоится живая трансляция концерта сэра Пола Маккартни, который он даст в поддержку нового студийного альбома Egypt Station, сообщает znay.ua.

Он станет семнадцатой сольной работой выдающегося композитора и исполнителя. Напомним, что предыдущий альбом New был выпущен в 2013 году.

На концерте Пол исполнит как хорошо знакомые композиции из репертуара The Beatles, так и песни с нового диска. Чтобы не пропустить трансляцию, можно включить напоминание сервиса YouTube о его начале. Хотя концерт состоится глубокой ночью по нашему времени, надеемся, это не станет препятствием для поклонников великого музыканта.