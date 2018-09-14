Потап и Олег Винник спели дуэтом (ВИДЕО)

14.09.2018 14:25

Продюсер и рэпер Потап записал "скажений дуэт" с Олегом Винником, сообщает ТСН.

Композиция "Найкращий день" - второй официальный саундтрек к полнометражной комедии "Скажене Весілля", героями которой стали артисты. Слова и музыку для нее написал Алексей Потапенко (Потап). Он также является музыкальным продюсером кинокартины.

"После того, как я увидел сцену с Олегом в фильме, сразу понял, что быть дуэту! Мы встретились, все обсудили, и уже на следующий день куражно, весело и "по-бешеному" записали песню на студии. Вообще, уникальная ситуация, когда двое разнохарактерных харизматичных мужчин встречаются на одной съемочной площадке: поют, танцуют и играют на музыкальных инструментах. Клип вышел очень классным!" - комментирует Потап.

Клип на песню "Найкращий день" сняли MOZGI Production, режиссером видео выступил Леонид Колосовский. Комедия "Скажене Весілля" выйдет в широкий прокат с 4 октября 2018 года.