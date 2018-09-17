В Краматорске фанаты певицы Alyosha разбили бюст Леонида Быкова

17.09.2018 09:40

В Краматорске во время концерта украинской певицы Alyosha зрители разбили памятник актеру и режиссеру Леониду Быкову, сообщает сайт города Краматорска.

Концерт прошел 16 сентября возле ДК им. Быкова в Старом городе. Очевидцы рассказали, что некоторые зрители пытались залезть на бюст, чтобы им лучше было видно звезду. В итоге скульптура не выдержала, упала на землю и разбилась.

Выступление Alyosha проходило в рамках празднования 150-летия Краматорска. Как говорится в афише мероприятия, концерт был подарком горожанам от народного депутата Максима Ефимова.

В этом году, в декабре, будет отмечаться 90-летие со дня рождения Леонида Быкова. Известный советский актер и режиссер переехал в Краматорск в 10-летнем возрасте и окончил старогородскую школу №6. На сцене тогдашнего ДК им. Ленина Быков впервые вышел на сцену. Возле этого дома культуры и был установлен бюст знаменитому земляку.