Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

В Краматорске фанаты певицы Alyosha разбили бюст Леонида Быкова

17.09.2018 09:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Краматорске фанаты певицы Alyosha разбили бюст Леонида Быкова

В Краматорске во время концерта украинской певицы Alyosha зрители разбили памятник актеру и режиссеру Леониду Быкову, сообщает сайт города Краматорска.
Концерт прошел 16 сентября возле ДК им. Быкова в Старом городе. Очевидцы рассказали, что некоторые зрители пытались залезть на бюст, чтобы им лучше было видно звезду. В итоге скульптура не выдержала, упала на землю и разбилась.
Выступление Alyosha проходило в рамках празднования 150-летия Краматорска. Как говорится в афише мероприятия, концерт был подарком горожанам от народного депутата Максима Ефимова.
В этом году, в декабре, будет отмечаться 90-летие со дня рождения Леонида Быкова. Известный советский актер и режиссер переехал в Краматорск в 10-летнем возрасте и окончил старогородскую школу №6. На сцене тогдашнего ДК им. Ленина Быков впервые вышел на сцену. Возле этого дома культуры и был установлен бюст знаменитому земляку.



Теги: Донбасс, Краматорск, Леонид Быков, памятник, День города
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх