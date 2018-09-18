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Киношники напугали киевлян флагом "ДНР"
В Киеве, неподалеку от станции метро Лесная, вывесили флаг самопровозглашенной "ДНР". Снимок моментально разлетелся по соцсетям, вызвав волну ярости и недоумения. Как оказалось, в столице начались съемки нового фильма о событиях на Донбассе. Картина расскажет зрителю о трагедии "Иловайского котла", сообщает Znaj.ua.
Позже в ТСН подтвердили, что на улицах Киева действительно начались съемки кино о событиях в Иловайске в 2014 году, причем актерами стали не только профессионалы, но и участники тех страшных событий.
В планах режиссера показать все - от захода добровольцев в город до образования котла, и до "зеленого коридора", в котором российская армия расстреляла колонну украинских бойцов.
По словам создателей картины, сценарий будет максимально приближен к реальным событиям. Именно поэтому авторы фильма пригласили сниматься тех, кто вышел из Иловайского котла - профессиональных актеров на съемочной площадке - единицы.
Фильм об Иловайске будут снимать в Киеве, в Кировоградской и Черниговской областях. Съемки на Донбассе не запланированы. В прокат фильм должен выйти в пятую годовщину Иловайской трагедии - в августе 2019-го.
Теги: Донбасс, Киев, Иловайск, фильм
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