Киношники напугали киевлян флагом "ДНР"

18.09.2018 18:20

В Киеве, неподалеку от станции метро Лесная, вывесили флаг самопровозглашенной "ДНР". Снимок моментально разлетелся по соцсетям, вызвав волну ярости и недоумения. Как оказалось, в столице начались съемки нового фильма о событиях на Донбассе. Картина расскажет зрителю о трагедии "Иловайского котла", сообщает Znaj.ua.

Позже в ТСН подтвердили, что на улицах Киева действительно начались съемки кино о событиях в Иловайске в 2014 году, причем актерами стали не только профессионалы, но и участники тех страшных событий.

В планах режиссера показать все - от захода добровольцев в город до образования котла, и до "зеленого коридора", в котором российская армия расстреляла колонну украинских бойцов.

По словам создателей картины, сценарий будет максимально приближен к реальным событиям. Именно поэтому авторы фильма пригласили сниматься тех, кто вышел из Иловайского котла - профессиональных актеров на съемочной площадке - единицы.

Фильм об Иловайске будут снимать в Киеве, в Кировоградской и Черниговской областях. Съемки на Донбассе не запланированы. В прокат фильм должен выйти в пятую годовщину Иловайской трагедии - в августе 2019-го.