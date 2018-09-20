Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Названа дата премьеры исторического экшена «Захар Беркут»

20.09.2018 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Названа дата премьеры исторического экшена «Захар Беркут»

Исторический экшн «Захар Беркут» режиссера Ахтема Сеитаблаева, производства компаний Kinorob и Cinema Day при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, выйдет в широкий украинский прокат 10 октября 2019, сообщает Kino-teatr.ua.
Об этом команда фильма объявила во время открытия панельной дискуссии «Украинское кино в прокате. Стратегия win-win», которая прошла в рамках 8-го форума KYIV MEDIA WEEK. Кроме того, продюсер проекта Егор Олесов сообщил, что генеральным медиа-партнером фильма выступит телеканал «Украина». Ленту, снятую по мотивам одноименной повести Ивана Франко, выпускает в прокат ведущий дистрибьютор национального кино - компания Ukrainian Film Distribution.
В фильме снялись Андрей Исаенко, Олег Волощенко, Роберт Патрик, Томми Фланаган, Поппи Дрейтон и другие. В международный прокат фильм выйдет под названием The Rising Hawk.



Теги: дата, премьера, Захар Беркут
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх