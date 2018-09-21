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Архив - Культура

В Киеве выбрали "Мисс Украина - 2018"

21.09.2018 09:55
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В Киеве выбрали "Мисс Украина - 2018"

20 сентября в Киеве состоялся финал конкурса красоты Мисс Украина-2018. Победительницей конкурса стала Вероника Дидусенко. Ее выбрали среди 25 самых красивых девушек из всех регионов страны, сообщает Телеканал новостей «24».
Вероника родилась и выросла в Киеве. Училась в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко по специальности математика и получила степень бакалавра. На этом девушка не останавливается, а продолжает развиваться в сфере финансов и инвестиций.
Яркая внешность девушки позволяет ей реализовываться и в модельной сфере. Вероника Дидусенко уже работает в мировых агентствах Парижа и Милана, а также сотрудничает с известными брендами Maison Margela и Escada.



Теги: Киев, Мисс Украина, финал, победитель
 
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