В Черновцах изготовили самый большой сыр Украины

25.09.2018 10:45

В Черновцах во время фестиваля сыра и вина установлен рекорд по изготовлению самого большого сыра, вес которого составляет 133,4 кг. Об этом сообщает Укринформ.

"Представители Книги рекордов Украины зафиксировали диаметр сыра 1 метр и его вес 133,4 кг. Рекорд зафиксирован в двух номинациях - самый тяжелый и самый большой по размеру сыр в Украине", - сказал руководитель фестиваля Андрей Брязкало.

Рекордный сыр изготовили на базе фермерского хозяйства "Иванковское". Они презентовали новый бренд "Наш сыр".