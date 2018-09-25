Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- В Черновцах изготовили самый большой сыр Украины10:45
- Победительницу конкурса «Мисс Украины - 2018» лишили титула17:25
- В Киеве выбрали "Мисс Украина - 2018"09:55
- Названа дата премьеры исторического экшена «Захар Беркут»10:00
- Вышел первый трейлер супергеройского боевика «Капитан Марвел» (ВИДЕО)09:16
- Киношники напугали киевлян флагом "ДНР"18:20
- Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" находится в коме17:00
- В Краматорске фанаты певицы Alyosha разбили бюст Леонида Быкова09:40
- Потап и Олег Винник спели дуэтом (ВИДЕО)14:25
- Пугачёва сделала сенсационное признание22:01
В Черновцах изготовили самый большой сыр Украины
25.09.2018 10:45
В Черновцах во время фестиваля сыра и вина установлен рекорд по изготовлению самого большого сыра, вес которого составляет 133,4 кг. Об этом сообщает Укринформ.
"Представители Книги рекордов Украины зафиксировали диаметр сыра 1 метр и его вес 133,4 кг. Рекорд зафиксирован в двух номинациях - самый тяжелый и самый большой по размеру сыр в Украине", - сказал руководитель фестиваля Андрей Брязкало.
Рекордный сыр изготовили на базе фермерского хозяйства "Иванковское". Они презентовали новый бренд "Наш сыр".
Теги: Украина, Черновцы, сыр, рекорд
Читайте также:
- Почему дорожают сыры?
- Россия недовольна украинским сыром
- Украинский сыр могут начать экспортировать в Иорданию
- Из-за "сырной войны" с Россией в Украине станут дешевле молочные продукты
- Роспотребнадзор выявил нарушения на двух украинских сырзаводах
- Продукцию украинских сыроваров снова запретили для реализации в России
- «Осторожно! Накидываются сразу». Соцсети предупредили о «зверствах» на КПП «Еленовка»10:02
- Защитники Украины жестко и мощно ответили на провокации - один российский наемник стал "200-м", четверо ранены09:38
- Ситуация в пунктах пропуска утром 25 сентября 09:17
- Жители Хрустального рассказывают, во что российские наемники превращают дома09:08
- Боевики «ДНР» задержали почти 300 человек08:30
- "Миротворцы наготове", - Курт Волкер сделал заявление насчет отправки миротворческих сил на Донбасс08:20
- Под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Кислый»08:02
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве – подробности громкого ареста07:44
- Волкер: у США есть информация о командирах российских войск на Донбассе07:23
- Не Путин и не Ахметов: сепаратист Прилепин назвал убийц уничтоженного в Донецке Захарченко23:35
- ВСУ показали эффектные кадры самого мощного украинского оружия10:49
- В Черновцах изготовили самый большой сыр Украины10:45
- FIFA выбрала лучшего футболиста года10:30
- Ученые приравняли фаст-фуд к наркотикам10:15
- «Осторожно! Накидываются сразу». Соцсети предупредили о «зверствах» на КПП «Еленовка»10:02
- Защитники Украины жестко и мощно ответили на провокации - один российский наемник стал "200-м", четверо ранены09:38
- Ситуация в пунктах пропуска утром 25 сентября 09:17
- Жители Хрустального рассказывают, во что российские наемники превращают дома09:08
- Почему в Украине вводят новые деньги и как они будут выглядеть08:43
- Боевики «ДНР» задержали почти 300 человек08:30
- Нить какого цвета нужно носить, чтобы привлечь удачу и счастье в свою жизнь22:38
- В Украине запретили популярное лекарство от простуды18:00
- Мужчины-вампиры. 10 типов парней, которые испортят вам кровь09:58
- Самая неприступная женщина по знаку зодиака — кто она?08:47
- Названы неожиданные продукты, способные помочь справиться с простудой08:15
- На каких пальцах нельзя носить кольца14:55
- День осеннего равноденствия: как правильно загадать желание 11:50
- Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть18:22
- Освещение в школах: почему дети теряют зрение17:00
- День осеннего равноденствия 23 сентября: поверья и приметы11:38
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса
- «ДНР» и «ЛНР» прекратят существование
- "ДНР"/ЛНР" вынесли приговор, будущее "республик" печальное - подробности
- Шаг за шагом: ВСУ молниеносным ударом отбили очередной кусочек украинской земли у оккупантов. Видео
- Жители Донецка открыто проклинают боевиков "ДНР" в соцсетях: город потрясен крупным ЧП
- "Это крик души..." - в ответ на просьбу боевиков "ДНР" жители Донбасса массово отвечают отказом
- Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве
- Волонтер: оккупанты грозят «выбить» ВСУ из освобожденных поселков