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Стивен Сигал захотел стать губернатором Приморья
26.09.2018 15:05
Известный американский актер и кинопродюсер, а от недавна и специальный представитель МИД РФ по делам с США Стивен Сигал заявил о своем желании стать губернатором Приморского края России, сообщает Телеканал новостей «24».
Об этом актер сказал на встрече со зрителями во Владивостоке на международном кинофестивале "Меридианы Тихого". В частности, Сигал заявил, что "с удовольствием" хотел бы стать главой Приморья, ведь представляет интересы Путина. По словам актера, его предки по отцовской линии "отсюда", поэтому он испытывает особый интерес к этому региону.
Теги: Россия, губернатор, Приморский край, Стивен Сигал
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