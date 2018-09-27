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Паспорт Виктора Цоя продали за девять миллионов рублей
27.09.2018 13:00
Паспорт легендарного рок-музыканта Виктора Цоя продали в России на аукционе "Литфонд" за девять миллионов рублей, сообщает INFORESIST.
Первоначально лот был выставлен на продажу за 2.5 миллиона рублей. Конечная сумма оказалась выше более чем в три раза.
Сообщается, что кроме паспорта были проданы рукописи и автограф Виктора Цоя, конечная цена которых составила 3.6 миллиона рублей. Также за три миллиона была продана его записная книжка с номерами телефонов членов рок-сообщества в Санкт-Петербурге и Москве.
Уточняется, что все лоты были приобретены одним и тем же покупателем. Только один лист из черновика достался другому поклоннику музыканта.
Теги: аукцион, паспорт, Виктор Цой
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