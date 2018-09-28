"Раскоронованной" Веронике Дидусенко нашли замену

28.09.2018 13:20

В четверг, 27 сентября, состоялась пресс-конференция при участии членов жюри Мисс Украина 2018, на которой выбрали новую обладательницу титула, сообщает РБК-Украина.

В тайном голосовании приняли участие шестеро из 10 членов жюри - телеведущий Владимир Остапчук, обладательница титула Мисс Украина 2016 Александра Кучеренко, дизайнер Юлия Айсина, актер Богдан Юсипчук, шоумен Юрий Ткач и ресторатор Николай Тищенко.

Другие четыре члена жюри, которые не смогли присутствовать лично, отдали свой голос путем заполнения соответствующих анкет, отправленных им по электронной почте.

Имя Мисс Украина 2018, которая вместо дисквалифицированной Вероники Дидусенко отправится предсталять нашу страну в Китай, все украинцы узнают в воскресенье, 30 сентября, в 23:00 - после шоу Танці з зірками на канале 1+1.

Добавим, что организаторы не смогли передать главную корону конкурса Первой вице-мисс (так происходит во всем мире), так как в этом году впервые вице-мисс не выбирали вообще.