Вышел трейлер украинской новогодней комедии с Василием Вирастюком

02.10.2018 10:00

Государственное агентство Украины по вопросам кино представило первый трейлер семейной комедии «Приключения S Николая». Трейлер обнародовали на странице Госкино в Facebook, сообщает Главком.

«Приключения S Николая» - это история о взрослении, о вере в сказку о том, что чудеса могут изменить жизнь к лучшему, подарить радость, дружбу и любовь», - отмечает Госкино.

В ролях - известный стронгмен Василий Вирастюк в «загадочном амплуа», Маша Ефросинина - в роли озабоченной мамы. Режиссер фильма Семен Горов заверил, что в комедии будет много магии, юмора и эффектов. В прокат лента выйдет 13 декабря этого года.