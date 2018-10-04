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В Запорожской области установили памятник малине
04.10.2018 08:50
В селе Садовое Токмакского района Запорожской области открыли памятник малине. Церемония открытия состоялась в рамках первого Фестиваля счастливых ягод, сообщает Индустриальное Запорожье.
В программе Фестиваля счастливых ягод были народные гуляния, казацкий кулеш, детский игровой городок, тематическая фотозона, «ягодный» аквагрим, ярмарка-дегустация фруктовых блюд и многое другое.
Теги: Запорожье, малина, памятник
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