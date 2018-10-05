В Сеть слили клип Семена Слепакова о "Боширове" и "Петрове"

05.10.2018 11:50

Популярный российский комик Семен Слепаков написал сатирическую песню об офицерах ГРУ Руслане Боширове и Александре Петрове, подозреваемых в отравлении семьи Скрипалей в британском Солсбери, сообщает FaceNews.

Анимационный клип на данную композицию мигом разлетелся по соцсетям, однако в настоящее время по требованию автора видео удаляется со всех видеохостингов.

В песне Слепаков высмеивает подозрительное поведение мужчин в эфире пропагандистского телеканала Russia Today. Композиция полна непристойных шуток на тему мнимой или реальной гомосексуальной связи между Бошировым и Петровым.