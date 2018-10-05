Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

В Сеть слили клип Семена Слепакова о "Боширове" и "Петрове"

05.10.2018 11:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Сеть слили клип Семена Слепакова о "Боширове" и "Петрове"

Популярный российский комик Семен Слепаков написал сатирическую песню об офицерах ГРУ Руслане Боширове и Александре Петрове, подозреваемых в отравлении семьи Скрипалей в британском Солсбери, сообщает FaceNews.
Анимационный клип на данную композицию мигом разлетелся по соцсетям, однако в настоящее время по требованию автора видео удаляется со всех видеохостингов.
В песне Слепаков высмеивает подозрительное поведение мужчин в эфире пропагандистского телеканала Russia Today. Композиция полна непристойных шуток на тему мнимой или реальной гомосексуальной связи между Бошировым и Петровым.



Теги: скандал, Семен Слепаков, видеоклип
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх