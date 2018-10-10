Украинский телеканал получил российскую премию

10.10.2018 13:00

Скандальный украинский телеканал "Интер" получил российскую премию ТЭФИ за документальный фильм "Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия", сообщает Gazeta.ua.

В этом году тема фестиваля "ТЭФИ-Содружество" была "Образ Родины: время, место, судьба".

"Я приветствую съемочную группу и всех, кто причастен к проекту. Конечно, мы не ради наград работаем. Но достойная оценка работы мотивирует на дальнейшие достижения, творческий поиск и реализацию новых замыслов. Этот проект - о современности, хотя отсылки в нем идут в тысячелетнюю историю. О том, кто мы есть, и о нашем великом духовном наследии ", - сказал главный редактор "Интера" Антон Никитин во время церемонии награждения.