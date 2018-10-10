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Украинский телеканал получил российскую премию

10.10.2018 13:00
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Украинский телеканал получил российскую премию

Скандальный украинский телеканал "Интер" получил российскую премию ТЭФИ за документальный фильм "Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия", сообщает Gazeta.ua.
В этом году тема фестиваля "ТЭФИ-Содружество" была "Образ Родины: время, место, судьба".
"Я приветствую съемочную группу и всех, кто причастен к проекту. Конечно, мы не ради наград работаем. Но достойная оценка работы мотивирует на дальнейшие достижения, творческий поиск и реализацию новых замыслов. Этот проект - о современности, хотя отсылки в нем идут в тысячелетнюю историю. О том, кто мы есть, и о нашем великом духовном наследии ", - сказал главный редактор "Интера" Антон Никитин во время церемонии награждения.



Теги: Россия, премия, Интер
 
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