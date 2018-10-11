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Архив - Культура

Песня украинской группы впервые вошла в ТОП-10 чарта Shazam (ВИДЕО)

11.10.2018 10:00
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Песня украинской группы впервые вошла в ТОП-10 чарта Shazam (ВИДЕО)

Песня "Плакала" украинской группы Kazka, которая стала хитом в Украине, вошла в ТОП-10 мирового чарта музыкального сервиса Shazam. Об этом сообщил в Instagram продюсер Юрий Никитин, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Он отметил, что это первый случай в истории музыки, когда песня на украинском языке вызывает подобный резонанс в мире.
Kazka - музыкальная группа из Киева, которая играет в стиле experimental pop с элементами электро-фолка. Основана в 2017 году. Исполняет песни исключительно на украинском языке.



Теги: рейтинг, Shazam, KAZKA
 
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