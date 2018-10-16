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Болгария решила сэкономить на Евровидении
Болгария отказалась участвовать в песенном конкурсе Евровидение, который должен пройти в мае 2019 года в Израиле. Об этом сообщил государственный телеканал БНТ, который является официальным ретранслятором форума, передает Телеканал новостей «24».
Как отметили представители вещателя, такое решение было принято с целью оптимизации государственных расходов.
"На протяжении последних двух лет БНТ занимался организацией выступлений Болгарии на международном конкурсе. Хотя нам финансово помогали партнеры, однако стоимость подготовки болгарского участника, создание и продюсирование песни, сценической постановки, создание телевизионного клипа существенно преобладают разумные расходы, которые может позволить себе общественное телевидение. Кроме прямых расходов по подготовке своего конкурсанта, государства-участники распределяют и часть расходов по проведению "Евровидения", которые в целом в 2019 году составляют 5,3 миллиона евро", – отметили в БНТ.
Может ли другой болгарский телеканал или организация взять на себя расходы относительно участия на "Евровидении", не уточняется.
Теги: Евровидение, Болгария, экономия
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