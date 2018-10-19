Фильм Сергея Лозницы "Донбасс" вышел в широкий прокат

19.10.2018 11:20

В Кривом Роге состоялась презентация киноленты "Донбасс", которую зимой снимали в этом городе. На мероприятии присутствовал режиссер фильма Сергей Лозница вместе с другими членами съемочной группы, сообщает 1kr.ua.

На показ режиссер ленты пригласил актеров массовых сцен и тех криворожан, которые помогали во время съемок - гриммеров, костюмеров, осветителей, пиротехников, правоохранителей.

Фильм "Донбасс" повествует о начале интервенции в Донецкой и Луганской областях Украины. Со вчерашнего дня посмотреть картину можно в широком прокате в украинских кинотеатрах.