На Хмельнитчине придумали альтернативу Хеллоуину

29.10.2018 10:55

В древнем Меджибоже Хмельницкой области, уже несколько лет подряд празднуется украинская альтернатива зарубежному Hellowin'у - "Тыквенная ночь", сообщает depo.ua.

В Тыквенную ночь никого не пугают, а наоборот - развлекают. В сказочный мир превращается древняя крепость, где посетителей угощают тыквенной кашей и сладостями, развлекают необычными конкурсами, песнями и театральной игрой.

Народные мастера, ярмарщики и ученые заповедника "Меджибож" уверяют: блюда и украшения из тыквы, традиция делать из него фонари и ходить с ними по улицам сел и городков появились в Украине задолго до зарубежного праздника.

Здесь главное место занимают украинские обычаи. И тыква, как традиционный украинский овощ, имеет прямое отношение к этой аутентичности.