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Анастасия Приходько заявила о начале политимческой карьеры
Анастасия Приходько, которая недавно распрощалась со сценой, решила пойти в политику. Об этом 29 октября она написала на своей странице в Facebook, сообщает ТСН.
По словам экс-певицы, в политике у нее будет "больше возможностей помогать нашим бойцам, временно перемещенным лицам и всем нуждающимся". Приходько отметила, что с ней встречались и предлагали сотрудничество многие политики и лидеры партий, но она решила присоединиться к ВО "Батькивщина" и команде Юлии Тимошенко.
"Юлия Владимировна - самый сильный политик Украины, и она очень мне импонирует своими человеческими качествами", - объяснила свой выбор Приходько.
Судя по заявлению бывшей певицы, она собирается баллотироваться в Верховную Раду в следующем году. Приходько отметила, что надеется на поддержку избирателей и что ей доверят быть народным депутатом Украины.
Теги: политика, карьера, Анастасия Приходько, Верховная Рада
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